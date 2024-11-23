Batman'da tefecilik yapan şüpheli tutuklandı

Batman'da tefecilik yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte tefecilik yaptığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, faiz karşılığında senetle borç para veren ve borcun ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 12 kişi adına düzenlenmiş 27 senet ve çok miktarda para alım bilgilerinin bulunduğu not kağıdı ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.​​​​