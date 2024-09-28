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Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 12:12
  • Giriş: 28.09.2024 12:12
  • Güncelleme: 28.09.2024 12:12
Kaynak: AA
Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüpheli bir pikap durduruldu.

Araçta yapılan aramada 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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