Batman'da yoğun sis; manzara dronla görüntülendi

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da yoğun sis etkili olurken, üniversite yerleşkesinde güzel görüntüler oluştu. O anlar, dronla kayıt altına alındı.

Batman'da sabah saatlerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Dicle Nehri kenarındaki Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'nde de sis etkili oldu, güzel manzaralar oluştu. Siste, yerleşke içerisinde sadece caminin minareleri görüldü. O anlar, dronla kayıt altına alındı. (DHA)

FOTOĞRAFLI