Batman- Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

DİYARBAKIR'da 5 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden Adil Göktai (40), annesi Meyhan Göktai ve çocukları Hazar Göktai (4) ile Efraim Göktai (7), Batman'ın Beşiri ilçesinde defnedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Bismil-Batman kara yolu kırsal Başaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, TIR, kamyonet ve minibüs çarpıştı. Zincirleme kazanın ardından TIR tarlaya devrilirken, kamyonet bir otomobilin üzerine yan yattı. Kazada araçlardaki 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Cansız bedenler de işlemlerinin ardından hastane morguna götürüldü.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden Adil Göktai, annesi Meyhan Göktai ve çocukları Hazar Göktai ile Efraim Göktai'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Çakıllı köyü Yağlıca mezrasında yan yana toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)