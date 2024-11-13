Batman, Halfeti, Hakkari Sayıştay raporlarında yok

Sayıştay Başkanlığı'nın belediyelere ve bağlı birimlerine dair açıkladığı 2023 raporlarına birçok usulsüzlük yansıdı. Ancak raporlara yansımayanlar çok daha fazla.

Sayıştayın kayyum atanan veya AKP’li bazı belediyelere dair raporları açıklamaması dikkat çekti.

Evrensel'den Dilan Temiz'in haberine göre; kayyum atanan illerden Batman ve Hakkari ile 2023’te AKP yönetiminde olan Halfeti’nin Sayıştay raporları açıklanmadı.

Sayıştayın Batman’a dair açıkladığı son rapor 2021 yılına ait. 2016 yılından bu yana Batman'da seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atanıyor. 2016 ve 2020'nin ardından 2024 yerel seçimleri sonrası Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük’ün görevden alınıp yerine kayyum atanmasıyla üç dönemdir Batman'da seçmen iradesi kent yönetimine yansıyamıyor.

İki kayyum döneminde de belediyenin borç batağına saplandığı biliniyor. HDP’den seçilen Batman Belediyesi Eş Başkanları Songül Korkmaz ve Mehmet Demir'in yerine kayyum olarak atanan Vali Ekrem Canalp, belediyeye 3 milyar 53 milyon 977 bin TL borç bıraktı.

Kayyum usulsüzlükleri borçla sınırlı kalmadı; tartışmalı ihaleler ve imar rantı da kayyumdan geriye kalanlardan. 2022 yılında 69 pazarlık usulüyle, 85’i açık ihale yapıldı. Amaç ve hizmet dışı ihalelerdeki usulsüzlükler kentte tartışma yarattı.

2022’de alınan kararla Balpınar beldesi, Karpuzlu köyü, İkiztepe Mahallesi ve Batman Çayı’nı da içine alan geniş bir alan imara açıldı. Atanmışlardan oluşan belediye meclisinden geçen karar doğrultusunda Batman Çayı kenarında organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması kararlaştırıldı ve çalışma başlatıldı. Kentin su ve oksijen ihtiyacını karşılayan çay tehlike altına girmiş oldu.

Seyitler Mahallesi’nde konut alanına yakın su kanalının üzerinin betonla kapatılmasından kaynaklı geçen yıl 19 Kasım tarihinde birçok evi su bastı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sayıştayın 2021 yılında yayımladığı son raporda, işçilerin kıdem tazminatı karşılıklarının hatalı muhasebeleştirildiği, ayrıca idarenin doğrudan hizmet alımı yöntemiyle çalıştırdığı işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı belirtilmişti. Bu eksikliğin giderilip giderilmediği bilinmiyor.

HALFETİ BELEDİYESİNE DAİR HİÇ RAPOR YOK

Sayıştayın rapor açıklamadığı bir diğer belediye ise Halfeti. Sayıştay, ne 2023’te ne de önceki yıllarda Halfeti Beleyesine dair rapor yayımladı.

Halfeti Belediyesi, 2016 yılından 2019 yılına kadar kayyumla yönetildi. AKP yönetiminde geçen 2019-2024 yılları arasında ise birçok yolsuzluk iddiası gündeme geldi. DEM Parti, 2024 seçimlerinde AKP’den devralınan belediyenin 460 milyon 601 bin TL borcu olduğunu açıkladı. 7 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan Şeref Albayrak, kayyum olarak atandığı ilk yıl borçsuz devraldığı belediyeye ait parke taşı fabrikasını kapatıp parçalarını sattı. Albayrak tarafından son bir yılda belediyeye ait 588 milyon TL değerinde 438 taşınmaz satıldı. Belediyenin kasasında bulunması gereken paranın akıbeti ise bilinmiyor. Öte yandan belediyenin envanterinde bulunan 30 hizmet aracından yalnızca 15 tanesinin çalışır vaziyette olduğu, geri kalan araçların çürümeye terk edildiği öğrenildi.

HAKKARİ 2018’DEN BERİ RAPORLANMIYOR

Hakkari Belediyesine ait açıklanan son Sayıştay raporu 2018 yılına ait. Bu raporda da “Hakkari Belediyesinin 2018 yılına ilişkin belirtilen ve ekte yer alan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” ifadesi yer aldı.

AKP'Lİ ADAYA 30 MİLYON HARCADI, 315 MİLYON BORÇ BIRAKTI

Hakkari de 2016’dan beri üçüncü kayyum dönemini yaşayan belediyelerden. En son 31 Mart seçimlerinde yönetime gelen Mehmet Sıddık Akış’ın yerine Vali Ali Çelik kayyum olarak atandı. Çelik, 31 Mart yerel seçimlerinden önce de kayyumdı. Çelik döneminde birçok kamu görevlisi ve AKP yöneticisi HAK-BEL Sendikası üzerinden işe alındı. Belediye ihalelerinin çoğu AKP’ye yakın firmalara verildi. 31 Mart seçimlerinde AKP'den aday olan İsmet Ölmez'in kampanyası için belediye kasasından 29 milyon 939 bin TL harcama yapıldı. Kayyum Çelik, belediyeyi toplam 315 milyon 705 bin 77.13 TL borçlandırdı.