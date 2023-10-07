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Batman-Hasankeyf karayolunda feci kaza: 7 yaralı

Batman-Hasankeyf karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 23:46
  • Giriş: 07.10.2023 23:46
  • Güncelleme: 07.10.2023 23:46
Kaynak: İHA
Batman-Hasankeyf karayolunda feci kaza: 7 yaralı


Edinilen bilgiye göre, Batman-Hasankeyf karayolunda Hasankeyf’ten gelmekte olan 58 FV 272 plakalı otomobil ile 52 ZA 464 plakalı otomobil Kılıç köyü mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobilin lastikleri yerinden çıkarken otomobil refüjün üzerine çıktı. Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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