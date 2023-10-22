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Batman Petrolspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 22:19
  • Giriş: 22.10.2023 22:19
  • Güncelleme: 22.10.2023 22:19
Kaynak: DHA
Batman Petrolspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 7’inci haftasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.


Karşılaşmada ilk yarı saha üstünlüğünü ele geçiren takım, ev sahibi Batman Petrolspor oldu. Maçın 28’inci dakikasında Batman Petrolsporlu Akın Akman'ın attığı golle skor 1-0 oldu. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da sahada oyun üstünlüğünü Petrolspor'un elinde olmasına rağmen 1954 Kelkit Belediyespor, Mustafa Aydoğdu'nun 54’üncü dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Rakibin üzerinde baskı kuran Petrolspor, 68’inci dakikada Aykut Çift'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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