Batman Petrolspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 7’inci haftasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.



Karşılaşmada ilk yarı saha üstünlüğünü ele geçiren takım, ev sahibi Batman Petrolspor oldu. Maçın 28’inci dakikasında Batman Petrolsporlu Akın Akman'ın attığı golle skor 1-0 oldu. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da sahada oyun üstünlüğünü Petrolspor'un elinde olmasına rağmen 1954 Kelkit Belediyespor, Mustafa Aydoğdu'nun 54’üncü dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Rakibin üzerinde baskı kuran Petrolspor, 68’inci dakikada Aykut Çift'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.