Batman Petrolspor - Elazığspor: 2-0

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- 2'nci lig beyaz grupta mücadele eden Batman Petrolspor ligin 25'inci haftasında konuk ettiği Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 25'inci haftasında Elazığspor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor maçın 27'nci dakikasında Rahman Buğra Çağıran'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskısını iyice arttıran Batman Petrolspor maçın 65'inci dakikasında Atabey Çiçek'in attığı golle 2-0 öne geçti. Maç bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle liderliğini sürdürdü. (DHA)

