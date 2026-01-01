Batman ve Siirt’te eğitime ‘kar’ engeli

Bayram AYHAN-Akif ÖZALP/BATMAN-SİİRT, (DHA)- BATMAN ve Siirt’te, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Batman ve Siirt valiliklerinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verildiği belirtildi. Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 02 Ocak 2026 Cuma günü, Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, valiliğin hesapları dışında görsellerin kullanılarak sahte tatil paylaşımı yapan yapanlar hakkında yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.

SİİRT’TE 0-6 YAŞ ÇOCUĞU OLAN KAMU ÇALIŞANI ANNELER DE İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada ise 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan annelerin de idari izinli sayılacağı belirtilerek, “Siirt il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği; buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; 2 Ocak 2025 Cuma günü, Siirt il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi. (DHA)

