Batman’da 11 araç trafikten men edildi

Batman Petrol City AVM önünde sıkça kazaların yaşandığı yaya geçidinde yapılan denetimlerde 33 araçtan 11’i trafikten men edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüzce ilimizde meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Demokrasi Bulvarı ve Petrol City AVM önünde bulunan ışıklı yaya geçidinde; radar ve drone destekli kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yaya önceliği, emniyet kemeri ihlallerine yönelik denetimlerde; 33 araç denetlenmiş, 24 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanmış, 11 araç trafikten men edilmiştir" denildi.