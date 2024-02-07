Batman’da 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Batman’ın Kozluk ve Sason ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 210 yerleşim yerinin yolundan 160’i ulaşıma açıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 210 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü yoğun çalışmaların ardından 160 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. Kapalı durumda olan 50 yolda çalışmalar sürüyor.



Burnuna portakal çekirdeği kaçan bebek için ekipler seferber oldu

Kozluk ilçesinde Geçitaltı köyü ve mezralarında çalışmalar sürerken yolu kapalı durumda olan İnişli köyünde burnuna portakal çekirdeği kaçan 2 yaşındaki bebek için ekipler seferber oldu. İl Özel İdaresi ile 112 Acil Servis ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu bebek Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi.