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Batman’da 290 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da durdurulan otobüste yapılan aramada 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 21:49
  • Giriş: 14.08.2024 21:49
  • Güncelleme: 14.08.2024 21:49
Kaynak: İHA
Batman’da 290 paket kaçak sigara ele geçirildi


Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hasankeyf yolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada gümrük kaçağı 290 paket sigara, 36 adet elektronik sigara, 3 adet kaçak cep telefonu ve 150 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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