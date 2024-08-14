Batman’da 290 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman’da durdurulan otobüste yapılan aramada 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hasankeyf yolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada gümrük kaçağı 290 paket sigara, 36 adet elektronik sigara, 3 adet kaçak cep telefonu ve 150 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.