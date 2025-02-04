Batman’da 7’nci kattan düşen temizlik işçisi hayatını kaybetti

Batman'da özel bir firmada temizlik işçisi kadın, bir iş merkezinin 7. katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmanın temizlik personeli Ayşe A. (25), bir iş merkezinin 7. katında bulunan inşaat firmasında çalıştığı sırada düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.