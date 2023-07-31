Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Batman’da adliye önünde silahlı kavga

Batman Adliyesi önünde husumetli iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 31.07.2023 14:54
  • Giriş: 31.07.2023 14:54
  • Güncelleme: 31.07.2023 14:55
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Batman’da adliye önünde silahlı kavga

İHA'nın aktardığına göre, Batman Adliyesi önünde husumetli 28 yaşındaki R. N. ve İ.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İ.T’nin tabancayla ateş etmesi sonucu R.N. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatı. 

BirGün'e Abone Ol