Batman’da adliye önünde silahlı kavga

Batman Adliyesi önünde husumetli iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA'nın aktardığına göre, Batman Adliyesi önünde husumetli 28 yaşındaki R. N. ve İ.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İ.T’nin tabancayla ateş etmesi sonucu R.N. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatı.