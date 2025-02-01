Batman’da alüminyum profil üretimi yapılan iş yerinde yangın

Batman’da bir alüminyum profil iş yerinde kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Batman Cudi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Alüminyum profil üretimi yapılan iş yerinde kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yerinin içinde yanan malzemeleri söndürmek için içerden ve dışardan müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.