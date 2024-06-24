Batman’da apartman dairesinde yangın: 15 kişi dumandan etkilendi

BATMAN’da 5 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10’u çocuk 15 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 15 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kültür Mahallesi 2621’inci sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 2'nci katında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alev ve dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 10’u çocuk 15 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı. Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında iki dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.