Batman’da araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Batman-Kozluk karayolunda, aşırı yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Batman-Kozluk karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağış altında seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.