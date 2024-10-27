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Batman’da aracın çarptığı aydınlatma direği devrildi

Ajans Haberleri
  • 27.10.2024 23:09
  • Giriş: 27.10.2024 23:09
  • Güncelleme: 27.10.2024 23:09
Kaynak: İHA
Batman’da aracın çarptığı aydınlatma direği devrildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı refüjdeki aydınlatma direği devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 EGN 808 plakalı hafif ticari araç, refüjde bulunan yol levhasına ve aydınlatma direğine çarparak, karşı şeritte durabildi.

Yerinden sökülen direk devrilirken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çocukların ve kadınların bulunduğu araçta yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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