Batman’da araçları kara saplanan vatandaşlar kurtarıldı

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2500 rakımlı Sultana Dağı’nda araçta mahsur kalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sason ilçesinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yakabağ köyüne gitmek üzere yola çıkan 4 kişi, araçlarının kara saplanması sonucunda yolda mahsur kaldı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü 2500 rakımlı Sultana Dağı’nda yaklaşık 3 saat mahsur kalan vatandaşların yardım talep etmesi üzerine bölgeye ilçe şantiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 saatlik çalışmanın ardından vatandaşlara ulaşan ekipler, mahsur kalan aracı halat yardımıyla çekerek kurtardı.