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Batman’da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Batman’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 21.09.2023 23:04
  • Giriş: 21.09.2023 23:04
  • Güncelleme: 21.09.2023 23:04
Kaynak: İHA
Batman’da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı


Edinilen bilgiye göre olay, Binatlı köyünde meydana geldi. Akşam saatlerinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada Abdülaziz G. (42) ve Mehmet G. (39) yaralandı. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdülaziz G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet G. ise tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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