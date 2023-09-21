Batman’da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Batman’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Binatlı köyünde meydana geldi. Akşam saatlerinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada Abdülaziz G. (42) ve Mehmet G. (39) yaralandı. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdülaziz G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet G. ise tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.