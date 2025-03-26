Batman’da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç yan yattı: 2 yaralı

BATMAN’da, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç, yan yattı. Araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Batman-Hasankeyf kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 DAG 52 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yan yatan araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilişkin inceleme başlattı.(DHA)

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)