Batman’da bahçesindeki otları yakmak isterken kendini yakan şahıs öldü

Batman’ın Gercüş ilçesinde bahçede biriken kuru otları yakmaya çalışırken bir anda ateşin etrafını sarmasıyla alevlerin üzerine sıçraması sonucunda yanan 73 yaşındaki bir vatandaş yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Vergili (Becirman) köyünde meydana geldi.

Kendine ait üzüm tarlasına giden 73 yaşında A.G. isimli şahıs, üzüm bağında bulunan bazı kuru otları toplayıp ardından yaktı. Kuru otların ateşi bir anda etrafa sıçrayınca talihsiz vatandaş alevlerin içinde kaldı.

Vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan 73 yaşındaki A.G., olay yerinde hayatını kaybetti.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla cansız bedeni önce Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan A.G., otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.