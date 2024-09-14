Batman’da baraj göllerine 2 milyon yavru sazan balığı bırakıldı

Batman’da Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi dahilinde kent sınırlarında bulunan baraj göllerine 2 milyon yavru sazan balığı bırakıldı.

Su ürünleri kaynakları ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi dahilinde Batman sınırlarında bulunan baraj göllerine 2 milyon yavru sazan balığı salındı. Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hasankeyf Ilısu Baraj gölüne bırakılacak yavru sazan balığı için düzenlenen törene katılan Batman Valisi Ekrem Canalp ve beraberinde bulunan katılımcılar, 1,5 milyon adet sazan yavrusu balığını Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj gölü sularına bıraktı.

Daha önce şehrin farklı noktalarında bulunan baraj göllerine ise 500 bin yavru sazan balığı bırakılmıştı.





