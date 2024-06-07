Batman’da belde belediye başkanı DEM Parti'den istifa etti

Batman'da İkiköprü Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut, sosyal medya hesabından, meclis üyeleri ile birlikte DEM Parti’den istifa ettiğini, göreve bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Batman'da belde belediye başkanı, meclis üyeleri ile birlikte DEM Parti’den istifa etti.

Yerel seçimlerde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde belediye başkanı seçilen avukat Halil İbrahim Karabulut, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Karabulut, açıklamada, meclis üyeleri ile birlikte partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Karabulut, şunlara yer verdi:

"Bugünden itibaren belediye başkanlığı görevimi, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamızın en önemli sebebi ise, İkiköprümüzün kalkınması ve huzuru için çıktığımız bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak yerelde etkili hizmet ve beldemizde kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğimize inanıyor olmamızdır. Bu sebeple Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi’nden (DEM) Belediye Meclis üyelerimizle beraber istifa ettiğimizi ve yolumuza bağımsız olarak devam edeceğimizi siz değerli halkımıza ve kamuoyuna saygılarımızla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyoruz."