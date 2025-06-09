Batman’da bıçaklı saldırıda 21 yaşındaki genç yaralandı

Batman’ın Bayındır Mahallesi’nde 21 yaşındaki bir genç, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, V.Ö.(21) isimli genç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından henüz öğrenilemeyen bir nedenle bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı V.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.