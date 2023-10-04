Batman’da bir araçta 27 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Batman’da uyuşturucu madde sevkiyatı yapan araçta 27 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sevkiyatı yapan bir araca yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 27 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklanması kararlaştırılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.