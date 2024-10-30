Batman’da bir erkek evli olduğu kadını ve oğlunu öldürdü, ardından intihar etti
Batman'da Nesim Adım isimli erkeğin, evli olduğu kadını ve çocuğunu katlettikten sonra intihar ettiği öğrenildi.
Batman’da Nesim Adım isimli erkek, Tilmerç Mahallesi'ndeki evlerinde evli olduğu Tuba Adım ve oğlu Ali Ensar’ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Tilmerç Mahallesi'nde bir sitedeki müstakil evde oturan Nesim Adım'ın (32) dükkanına gitmemesi ve cep telefonuna cevap vermemesi üzerine arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, camı kırarak girdikleri evde Nesim Adım, evli olduğu Tuba ve oğlu Ali Ensar Adım'ın (11) cansız bedenini buldu.
Yapılan incelemede, Nesim Adım'ın evli olduğu kadını ve oğlunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
Aile üyelerinin cesetleri, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.