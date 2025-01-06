Batman’da boş baraka ve araba yandı

Batman’da boş baraka ve yanında bulunan araba, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Urganlı köyünde boş barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, barakanın yanında bulunan araca da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç ve baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.