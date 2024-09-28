Batman’da çevreye rahatsızlık veren motosikletliye 12 bin TL ceza

Batman’da yüksek sesli egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren bir araca ve 1 motosiklet sürücüsüne toplamda 12 bin 878 TL para cezası kesildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, abartı egzoz kullananlara fırsat verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda; mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle ’abartı egzoz’ olarak tabir edilen yüksek sesli egzozu kullanarak rahatsızlık verdikleri tespit edilen bir araç ve 1 motosiklet sürücüsüne toplamda 12 bin 878 TL cezai işlem uygulandı" denildi.