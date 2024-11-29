Batman’da dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Batman’da İluh Deresi’ne düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Güney çevreyolu mevkisinde hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak İluh Deresine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, itfaiye erleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.