Batman’da gümrük kaçağı ürün satışı yapan 8 kişi gözaltına alındı

Batman’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı ürün satışı yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Batman’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bin 571 paket sigara, 17 şişe ve 136 kutu içki, 4 cep telefonu, 3 şarj başlığı ve kablosu ile 3 kulaklık ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen ürünlere el konulurken, gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.