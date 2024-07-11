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Batman’da hafif ticari araç ile TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 11.07.2024 12:55
  • Giriş: 11.07.2024 12:55
  • Güncelleme: 11.07.2024 12:56
Kaynak: İHA
Batman’da hafif ticari araç ile TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Batman’da arkadan çarptığı TIR'ın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Bıçakçı köyü mevkisinde Ümit Ay (24) idaresindeki 06 FP 1273 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan 01 FF 584 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Ay, hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ay’ın cenazesi sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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