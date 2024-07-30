Batman’da Halk Lokantası açıldı

Batman Belediyesi, 3 çeşit yemeğin 100 TL’den satılacağı Halk Lokantaları projesini hayata geçirdi. İlk şube Belde Mahallesi’nde açıldı.

Batman Belediyesi, 3 çeşit yemeğin 100 TL’den satılacağı Halk Lokantası’nın açılışını gerçekleştirdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Batman Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında Halk Lokantası açtı. Lokantanın açılışına DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük, DEM Parti İl Eş Başkanları, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

YARIN İKİNCİ LOKANTA AÇILACAK

MA'nın haberine göre açılışta konuşan Eşbaşkan Gülistan Sönük, lokantayı hastane karşısında açmalarındaki amaçlarının hasta yakınlarının lokantadan faydalanması olduğunu belirtti. Sosyal belediyecilik hizmetlerinin süreceğini söyleyen Sönük, yarın ikinci bir kent lokantası açacaklarını aktardı.

Açılışın ardından önlük ve bone takan Sönük, tezgahın arkasına geçerek lokantayı ziyaret edenlere yemek dağıttı.

GÜNLÜK ORTALAMA 2 BİN KİŞİLİK YEMEK

200 kişilik lokanta, hafta içi her gün saat 12.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. 3 çeşit yemek 100 TL’ye satılacak. Günlük ortalama 2 bin kişilik yemek çıkacak. Lokanta, hafta sonları ve resmi tatillerde ise kapalı olacak.