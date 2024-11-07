Batman’da havai fişek satışı ve kullanımı yasaklandı

Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınıp yerine kayyum atanmasına ilişkin gelişmeler devam ediyor.

DEM Parti'li Sönük'ün göreve iade edilmesini talep eden yurttaşların protesto eylemleri, kentin birçok yerinde sürerken bir yasak kararı alındı.

Protesto eylemlerinde yurttaşlar, Emekli Toki, Hilal, Karşıyaka, Petrolkent, Bağlar, Korike, Pazaryeri, Bayındır, Cudi ve Petrol mahallerinde havai fişek kullandı.

Batman Valiliği de il sınırlarında havai fişek satışını ve kullanımı ikinci bir emre kadar yasakladı.

Yasakla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada şuınlara yer verildi:

"Batman il sınırları ile bağlı köy, kasaba ve ilçelerinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması amacı ile son günlerde özellikle gösteri, yürüyüş, protesto eylemlerinde, her türlü etkinlik ve faaliyetlerde havai fişek kullanıldığı, izinsiz ve ehil olmayan kişiler tarafından yapılan bu uygulamanın halkın yoğun olduğu yerlerde panik ve korkuya yol açtığı ayrıca istenmeyen olaylar olabileceği ve halkı tedirgin ettiği, şenlik ve işaret fişeklerinin bakkal, kırtasiye, market, büfe ve bunun gibi yerlerde satıldığı, bu maddelerin küçük çocuklar tarafından kullanılması sonucu yaralanmalara yol açtığı müşahede edilmiştir. Bu nedenle gerekli güvenlik önlemleri alınmadan kullanılan piroteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma, ölüm ve bu maddelerin izinsiz zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü halkımızda meydana gelen korku, heyecan ve paniğin önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ikinci bir emre kadar yasaklandı."