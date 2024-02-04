Batman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Batman’ın Beşiri ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre, Kira Dağı’nda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda ters yönde hareket halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlarda bulunan D.E., S.P., V.T., A.P., E.E. ve ismi öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.