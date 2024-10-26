Batman’da iş cinayeti: İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kara yolu üzerinden devam eden bir inşaatta çalışan İ.U. isimli işçi, henüz bilinmeyen nedenle iskeleden düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Batman'da bir apartman inşaatının 10. katta çalışan inşaat işçisi dengesini kaybederek düşüp hayatını kaybetti.
Batman Hasankeyf kara yolu üzerindeki bir inşaatta, 10. katta çalışan İ.U. isimli işçi, iskelenin üzerinde dengesini kaybederek düştü.
Dengesini kaybeden işçi, sert zemine çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.