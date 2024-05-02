Batman’da jandarma arama noktasına giren otomobil yandı

Batman’da jandarma arama noktasına gelen bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Sinan Jandarma Karakolu arama noktasına gelen bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi.

Sürücü ve jandarma ekiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobil, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sürücü yara almazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.