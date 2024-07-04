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Batman’da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 04.07.2024 13:17
  • Giriş: 04.07.2024 13:17
  • Güncelleme: 04.07.2024 13:17
Kaynak: İHA
Batman’da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Batman’da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bin 780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hasankeyf Kavşağında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Yapılan aramada otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilerek yurda sokulmuş bin 780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

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