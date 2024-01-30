Batman’da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Batman’da polis ekiplerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda; 4 şarjör ve 122 mermisi ile birlikte 1 uzun namlulu kalaşnikof silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve bunlara ait mermi, 1 pala olarak isimlendirilen kesici alet, 18 kaçak cep telefonu, 6 bin 455 paket kaçak sigara, 81 adet kaçak elektronik sigara bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet işlemleri sürüyor.