Batman’da kar nedeniyle kapanan 130 yol ulaşıma açıldı

Batman’da yoğun kar yağışı nedeniyle kapan130 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Gercüş, Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı 186 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Vali Ekrem Canalp’ın talimatıyla ilçe kaymakamlarının koordinesinde karla mücadele çalışmalarına başlayan özel idare ekipleri, çalışmalar dahilinde 2 günde 130 köy ve mezra yolunu kardan temizleyerek tekrar ulaşıma açtı. ,

Yer yer kar kalınlığının bir metreyi bulduğu kırsal kesimlerdeki köy ve mezra yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.