Batman’da kaydırağa sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta kaydırağa sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde mahalledeki parkta meydana geldi. Kaydırağın dar kısmına sıkışan kediyi fark eden çevre sakinleri durumu Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kesici aletler kullanarak kediyi bulunduğu yerden dikkatlice çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, itfaiye ekiplerince doğal ortamına salındı.