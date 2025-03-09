Batman’da kayıp olarak aranan gencin ölü bulunmasına ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranırken Batman'da cesedi bulunan gencin ölümüne ilişkin 1'i kadın 14 kişi gözaltına alındı.

Bismil'in kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan ve kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen arama çalışmaları sonucu dün Suçeken Mahallesi mevkisinde cansız bedenine ulaşılan Mehmet Yüksel'in (24) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T. (32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T. (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

1 Mart'ta kırsal Kazancı Mahallesi'ne bağlı Aydınlar mezrasındaki evinden Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan Mehmet Yüksel'den (24) bir daha haber alamayan yakınları, durumu Bismil İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunmuş, bunun üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

Arama çalışmaları sonucunda Yüksel'in cansız bedeni merkeze bağlı Demirbilek köyünde boş bir arazide kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla öldürülmüş halde bulundu.