Batman’da kayyum işçileri işten çıkarıp, çalıştırmış!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Batman ve Dersim belediyelerine kayyum atandıktan sonra işçi kıyımı başladı. Batman kayyumu, bugüne kadar 25 kişiyi işten çıkardı.

MA'nın haberine göre; 22 Aralık’ta işten çıkarılan 14 kişiye herhangi bir gerekçe sunulmadığı belirtildi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) Batman Şubesi Eş Başkanı Narin Erol, işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Kayyum atandığı gün 5 belediye otobüs şoförünün işten çıkarıldığını hatırlatan Narin Erol, Batman’da işten çıkarılan işçi sayısının 25 olduğunu söyledi. İşten çıkarılan 20 işçi hakkında kayyum protestolarına katıldıkları gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığını ancak disiplin kurulu toplanmadan işçilerin işlerine son verildiğini kaydeden Narin Erol, 22 Aralık’ta Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 20 işçinin işten çıkarıldığının bildiriminin yapıldığının bilgisini de verdi.

“BU HUKUKSUZLUĞU KABUL ETMEYECEĞİZ”

İşçilerin 31 Aralık’a kadar bu durumdan habersiz bir şekilde çalıştırıldığını ve 31 Aralık’ta işlerine son verildiğinin bildiriminin yapıldığını söyleyen Narin Erol, “Bu süre zarfında da çalıştırılmışlar. Hatta bu süre zarfında işten attığı bazı kişilerin işyeri değişikliğini yapılmış. Akla zarar ve usulsüz yöntemlerle çıkış verilmiş. Bu hukuksuzluğu kabul etmeyeceğiz ve itirazlarımız edeceğiz” dedi.