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Batman’da kayyum protestoları sürüyor

İçişleri Bakanlığı’nca, Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük’ün, hakkındaki terör soruşturması gerekçesiyle görevden alınıp, yerine kayyum atanmasına yönelik protesto eylemleri, kentin birçok yerinde sürüyor.

Güncel
  • 07.11.2024 00:18
  • Giriş: 07.11.2024 00:18
  • Güncelleme: 07.11.2024 00:20
Kaynak: ANKA
Batman’da kayyum protestoları sürüyor
ANKA

Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük’ün hakkındaki soruşturma nedeniyle görevden alınıp, yerine Batman Valisi Ekrem Cenalp’ın İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atanmasına yönelik protesto eylemi sürüyor.

Protesto eyleminin üçüncü gününde göstericiler, Batman’ın Emekli Toki, Hilal, Karşıyaka, Petrolkent, Bağlar, Korike, Pazaryeri, Bayındır, Cudi ve Petrol mahallerinde havai fişek kullandı.

MHP lideri Bahçelinin kayyumdan bir hafta önce Ahmet Türk ile görüştüğü bildirildi
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