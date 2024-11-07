Batman’da kayyum protestoları sürüyor
İçişleri Bakanlığı’nca, Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük’ün, hakkındaki terör soruşturması gerekçesiyle görevden alınıp, yerine kayyum atanmasına yönelik protesto eylemleri, kentin birçok yerinde sürüyor.
Kaynak: ANKA
Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük’ün hakkındaki soruşturma nedeniyle görevden alınıp, yerine Batman Valisi Ekrem Cenalp’ın İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atanmasına yönelik protesto eylemi sürüyor.
Protesto eyleminin üçüncü gününde göstericiler, Batman’ın Emekli Toki, Hilal, Karşıyaka, Petrolkent, Bağlar, Korike, Pazaryeri, Bayındır, Cudi ve Petrol mahallerinde havai fişek kullandı.