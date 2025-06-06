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Batman’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.06.2025 17:29
  • Giriş: 06.06.2025 17:29
  • Güncelleme: 06.06.2025 17:29
Kaynak: İHA
Batman’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Batman’da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Belde Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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