Batman’da, köprü altında erkek cesedi bulundu

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN’da Kenan Başak’ın (45) köprü altında cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Köprü altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ölü olduğu tespit edilen kişinin Kenan Başak olduğu belirlendi. Başak’ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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