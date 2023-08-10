Batman’da köprülü kavşaktan atlayan şahıs yaralandı

Batman’da köprülü kavşaktan atlayan şahıs yaralandı.

Olay, Esentepe Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Demir bariyerlerin arkasına geçen bir genç, kendini boşluğa bıraktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bariyerlerin arkasından sarkan genç, ekiplerin gelmesiyle kendini aşağıya bıraktı.

Beton zemine düşen genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gencin çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.