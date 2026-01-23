Giriş / Abone Ol
Batman’da köy yolları kapandı: Uçuşlar iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batman'a ilişkin uyarısının ardından dün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. İl genelinde 293 olan köyden 290’ının yolu kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.

  • 23.01.2026 12:44
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Batman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 293 köyden 290’ının yolu ulaşıma kapanırken uçuşlar iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlanınca çoğu, yolda yürümek zorunda kaldı. Biriken kar nedeniyle bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İl genelinde 293 olan köyden 290’ının yolu kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Batman Havalimanı’ndaki uçuşlar iptal edildi

