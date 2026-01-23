Batman’da köy yolları kapandı: Uçuşlar iptal edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batman'a ilişkin uyarısının ardından dün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. İl genelinde 293 olan köyden 290’ının yolu kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Sabah saatlerinde yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlanınca çoğu, yolda yürümek zorunda kaldı. Biriken kar nedeniyle bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İl genelinde 293 olan köyden 290’ının yolu kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Batman Havalimanı’ndaki uçuşlar iptal edildi