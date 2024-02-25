Batman’da Mereto ve Sultan Dağı kış turizminin merkezi olma yolunda

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Mereto ve Sultan Dağı, kış turizminin cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalar başlatıldı.

Sason ilçesinde yılın en az 6 ayı kar barındıran ve zaman zaman kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Mereto Dağı ve Sultan Dağı’na gelen profesyonel iki kayakçı, ilk kayma deneyimini yaşadı. Mereto ve Sultan Dağı, doğal güzellikleriyle nadir kayak merkezlerinden birisi olma yolunda ilerliyor. Sultan Dağı’nda yapılan incelemelerde ilk defa alanda kayma heyecanı yaşayan profesyonel kayakçılardan Ennam Seyrek, kar yağışının az olduğu bu dönemde burada bu kadar karın bulunması bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi.



Kar yağışının bu kadar az olduğu bu yılda burada bu kadar karın bulunması buranın kaymaya elverişli olduğunu gösterdiğine işaret eden Seyrek, "Umarım kısa bir zaman içerisinde projeler biter ve burası faaliyete geçer. Özelikle bölgeden yoğun talep göreceğini düşünüyorum. Buraya kayakçıların yanı sıra Snowboardçulara da uygun olduğunu görüyoruz” dedi.

Etkinlik sonunda kurum müdürleri kar topu oynamanın tadını çıkardı.

Öte yandan, Batman Valisi Ekrem Canalp öncülüğünde, dağlarda yapılan incelemelerin ardından İl Özel İdaresi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden oluşan komisyonun ülkede benzer özellikteki yerlerde bulunan kış sporları tesislerinin incelenerek fizibilite raporu hazırlanmasına ve alternatif yer arayışlarına devam edilmesine karar verildi.