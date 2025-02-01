Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Batman’da minibüs takla attı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.02.2025 23:06
  • Giriş: 01.02.2025 23:06
  • Güncelleme: 01.02.2025 23:06
Kaynak: İHA
Batman’da minibüs takla attı: 2 yaralı

Batman’da köy yolunda kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Batman merkeze bağlı Yenipınar köyü yolunda meydana geldi. Yenipınar köyünden Batman istikametine gitmekte olan H.D. yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol